Інтер розгромив Парму, Де Брейне оформив дубль за Наполі — Dawn

У Мілані, Італія, «Інтер» переміг «Парму» з рахунком 3:0 у матчі Серії A та зберіг перше місце в чемпіонаті. У Неаполі «Наполі» з таким самим рахунком обіграв «Фрозіноне», а Кевін Де Брейне забив два м’ячі. Про це повідомляє Dawn.

Три голи Інтера до перерви

Чемпіони Італії вирішили результат гри з «Пармою» ще в першому таймі. Петар Сучич відкрив рахунок, Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, а Маркус Тюрам забив третій м’яч. Усі три голи були забиті протягом перших 31 хвилини зустрічі.

Після шести матчів «Інтер» має 16 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці. Головний тренер команди Крістіан Ківу заявив, що задоволений роботою футболістів під час тритижневої перерви. Для наставника «Парми» Альберто Джилардіно цей матч став першим на посаді після відходу Карлоса Куести наприкінці вересня.

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Перемога Наполі

«Наполі» вийшов уперед у матчі з «Фрозіноне» на 29-й хвилині. Расмус Гойлунн спершу не реалізував пенальті — його удар відбив Лоренцо Пальмізані. Водночас арбітр призначив повторне виконання, оскільки воротар залишив лінію воріт до удару. Другу спробу реалізував Де Брейне, а через три хвилини Ноа Ланг подвоїв перевагу господарів.

Шотландський півзахисник Скотт Мактоміней, який відновився після проблем із серцем, розпочав гру в запасі та вийшов на поле трохи після години матчу. Наприкінці зустрічі Де Брейне забив удруге ударом зблизька. «Наполі», який у попередніх п’яти матчах зазнав двох поразок і зіграв внічию, піднявся на шосту позицію з 10 очками.

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