W Mediolanie we Włoszech Inter pokonał Parmę 3:0 w meczu Serie A i utrzymał pierwsze miejsce w lidze. W Neapolu Napoli wygrało z Frosinone takim samym wynikiem, a Kevin De Bruyne strzelił dwa gole. Poinformował o tym Dawn.

Trzy gole Interu przed przerwą

Mistrzowie Włoch rozstrzygnęli wynik meczu z Parmą już w pierwszej połowie. Petar Sucic otworzył wynik, Hakan Calhanoglu wykorzystał rzut karny, a Marcus Thuram zdobył trzecią bramkę. Wszystkie trzy gole padły w ciągu pierwszych 31 minut spotkania.

Po sześciu meczach Inter ma 16 punktów i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Główny trener zespołu Cristian Chivu powiedział, że jest zadowolony z pracy piłkarzy podczas trzytygodniowej przerwy. Dla trenera Parmy Alberto Gilardino mecz był pierwszym na tym stanowisku po odejściu Carlosa Cuesty pod koniec września.

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Zwycięstwo Napoli

Napoli objęło prowadzenie w meczu z Frosinone w 29. minucie. Rasmus Hojlund początkowo nie wykorzystał rzutu karnego, ponieważ jego strzał obronił Lorenzo Palmisani. Arbiter zarządził jednak powtórzenie wykonania rzutu karnego, ponieważ bramkarz opuścił linię bramkową przed strzałem. Drugą próbę wykorzystał De Bruyne, a trzy minuty później Noah Lang podwoił przewagę gospodarzy.

Szkocki pomocnik Scott McTominay, który wrócił do zdrowia po problemach z sercem, rozpoczął mecz na ławce rezerwowych i wszedł na boisko krótko po upływie godziny gry. Pod koniec spotkania De Bruyne zdobył drugiego gola strzałem z bliskiej odległości. Napoli, które w poprzednich pięciu meczach poniosło dwie porażki i zanotowało remis, awansowało na szóste miejsce z 10 punktami.

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