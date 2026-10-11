В Милане, Италия, «Интер» победил «Парму» со счётом 3:0 в матче Серии A и сохранил первое место в чемпионате. В Неаполе «Наполи» с таким же счётом обыграл «Фрозиноне», а Кевин Де Брёйне забил два мяча. Об этом сообщает Dawn.

Три гола «Интера» до перерыва

Чемпионы Италии решили исход игры с «Пармой» ещё в первом тайме. Петар Сучич открыл счёт, Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, а Маркус Тюрам забил третий мяч. Все три гола были забиты в течение первых 31 минуты встречи.

После шести матчей у «Интера» 16 очков, и он занимает первое место в турнирной таблице. Главный тренер команды Кристиан Киву заявил, что доволен работой футболистов во время трёхнедельного перерыва. Для тренера «Пармы» Альберто Джилардино этот матч стал первым в должности после ухода Карлоса Куэсты в конце сентября.

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Победа «Наполи»

«Наполи» вышел вперёд в матче с «Фрозиноне» на 29-й минуте. Расмус Хойлунн сначала не реализовал пенальти — его удар отразил Лоренцо Пальмизани. Однако арбитр назначил повторное исполнение, поскольку вратарь покинул линию ворот до удара. Вторую попытку реализовал Де Брёйне, а через три минуты Ноа Ланг удвоил преимущество хозяев.

Шотландский полузащитник Скотт Мактоминей, восстановившийся после проблем с сердцем, начал игру в запасе и вышел на поле вскоре после часа матча. В конце встречи Де Брёйне забил во второй раз ударом с близкого расстояния. «Наполи», который в предыдущих пяти матчах потерпел два поражения и сыграл вничью, поднялся на шестую позицию с 10 очками.

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