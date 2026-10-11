在意大利米兰，国际米兰在意甲比赛中以3:0击败帕尔马，继续位居联赛榜首。在那不勒斯，那不勒斯以相同比分战胜弗罗西诺内，凯文·德布劳内打入两球。据Dawn报道。

国际米兰上半场攻入三球

意大利冠军在上半场便锁定了对阵帕尔马的比赛结果。佩塔尔·苏契奇首开纪录，哈坎·恰尔汗奥卢罚入点球，马库斯·图拉姆打进第三球。三个进球均在比赛前31分钟内打入。

六场比赛过后，国际米兰积16分，排名积分榜第一。球队主教练克里斯蒂安·基伏表示，他对球员在三周间歇期期间的训练工作感到满意。对于帕尔马主教练阿尔贝托·吉拉尔迪诺而言，这是他在卡洛斯·奎斯塔9月底离任后执教的首场比赛。

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那不勒斯获胜

那不勒斯在第29分钟的对阵弗罗西诺内比赛中取得领先。拉斯穆斯·霍伊伦起初未能罚进点球，他的射门被洛伦佐·帕尔米萨尼扑出。不过，裁判判罚重罚，因为门将在射门前离开了球门线。德布劳内罚进第二次点球，三分钟后诺阿·朗将主队的领先优势扩大一倍。

苏格兰中场斯科特·麦克托米奈在心脏问题康复后替补出场，并在比赛进行一小时后不久登场。比赛末段，德布劳内近距离射门打入第二球。那不勒斯此前五场比赛中遭遇两场失利并有一场平局，以10分升至第六位。

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