Reprezentacja Rosji nie weźmie udziału w kwalifikacjach do mistrzostw Europy w 2028 roku.

Nie ma jej wśród 54 drużyn zakwalifikowanych do losowania eliminacji, które odbędzie się 6 grudnia.

Turniej kwalifikacyjny potrwa od marca 2027 r. do marca 2028 r. Jednocześnie reprezentacja Białorusi, w przeciwieństwie do rosyjskiej, będzie mogła wziąć udział w rozgrywkach.

Rosyjskie drużyny zostały wykluczone z międzynarodowych turniejów piłkarskich po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Źródło: UEFA

Pomimo wykluczenia rosyjskich klubów i reprezentacji z międzynarodowych rozgrywek, Rosyjski Związek Piłki Nożnej nadal otrzymuje wypłaty od FIFA i UEFA.

W Paryżu szef Francuskiej Federacji Piłki Nożnej Philippe Diallo ogłosił, że będzie kandydował na stanowisko prezesa FIFA. Jego kandydaturę zgłosił komitet wykonawczy UEFA, a komitet wykonawczy francuskiej federacji jednogłośnie ją zatwierdził.

Były trener londyńskiego „Arsenalu” Arsène Wenger nie będzie kandydował w przyszłorocznych wyborach na stanowisko prezesa FIFA.

Argentyński Związek Piłki Nożnej planuje zwrócić się do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) po tym, jak FIFA odrzuciła jego odwołania dotyczące sankcji nałożonych na związek oraz pomocnika Leandro Paredesa.

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