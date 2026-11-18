Były mistrz świata w wadze superciężkiej Anthony Joshua oświadczył, że nie przywiązuje dużej wagi do pasów mistrzowskich i nie wchodzi na ring dla tytułów.

Brytyjski bokser wypowiedział się również na temat statusu mistrzowskiego Murata Gassijewa.

„Uważam, że Gassiev jest mistrzem. Nie walczę dla jakiegoś tytułu. Pas mistrzowski jest mi obojętny. Wchodzę na ring po to, by pokonać przeciwnika, który stoi przede mną” – powiedział Anthony Joshua.

W ten sposób bokser dał do zrozumienia, że ważniejszy jest dla niego bezpośredni wynik pojedynku, a nie zdobycie tytułów mistrzowskich.

Walka pomiędzy Anthonym Joshuą a Tysonem Fury'm zaplanowana jest na 11 grudnia 2026 roku. Bokserzy mają zmierzyć się na ringu w Cardiff.

Przypomnijmy, że były mistrz świata wagi superciężkiej Tyson Fury (35-2-1, 24 KO) oraz były posiadacz tytułów Anthony Joshua (30-4, 27 KO) stoczą bezpośrednią walkę o miano „króla Wielkiej Brytanii”. Po kilku miesiącach negocjacji bokserzy w końcu osiągnęli porozumienie w sprawie długo oczekiwanej walki, którą zaplanowano na początek zimy.

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