Плавець Пітер Кутзе виграв 100 м на спині за 48,21 секунди — TimesLIVE

Південноафриканський плавець Пітер Кутзе переміг на дистанції 100 метрів на спині на другому етапі Кубка світу в Ташкенті, Узбекистан. Його результат — 48,21 секунди — став рекордом Африки. До світового рекорду угорця Губерта Коша, встановленого в жовтні минулого року, Кутзе не вистачило 0,05 секунди.

Рекорд Африки на 100 метрах

Кутзе майже на секунду випередив Павла Самусенка, який фінішував другим. Напередодні 22-річний спортсмен встановив світовий рекорд на дистанції 50 метрів на спині — це був перший світовий рекорд у його кар’єрі, повідомляє TimesLIVE.

Плавець сказав, що використає наступні кілька днів, аби осмислити досягнення та перегрупуватися перед наступним етапом. Він додав, що був близьким до рекорду на 100-метрівці та бачить можливості поліпшити результат.

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Плани до Олімпіади 2028 року

Кутзе, який тренується в Tuks у Преторії, зазначив, що встановлення світового рекорду відчувається інакше, ніж його попередні здобутки. Минулого року він виграв чемпіонат світу на 100 метрах на спині, а також здобув срібні медалі на дистанціях 50 і 200 метрів. На Іграх Співдружності в Глазго майже три місяці тому спортсмен оформив переможний хеттрик у плаванні на спині.

Плавець планує присвятити 2027 рік тренуванням перед Олімпійськими іграми 2028 року в Лос-Анджелесі. Перед фінальним етапом Кубка світу в Астані, який триватиме з четверга до суботи, Кутзе посідає друге місце в загальному заліку.

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