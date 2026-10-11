Южноафриканский пловец Питер Кутзе победил на дистанции 100 метров на спине на втором этапе Кубка мира в Ташкенте, Узбекистан. Его результат — 48,21 секунды — стал рекордом Африки. Кутзе не хватило 0,05 секунды до мирового рекорда венгра Хуберта Коша, установленного в октябре прошлого года.

Рекорд Африки на 100 метрах

Кутзе почти на секунду опередил Павла Самусенко, финишировавшего вторым. Накануне 22-летний спортсмен установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине — это был первый мировой рекорд в его карьере, сообщает TimesLIVE.

Пловец сказал, что использует следующие несколько дней, чтобы осмыслить достижение и перегруппироваться перед следующим этапом. Он добавил, что был близок к рекорду на 100-метровой дистанции и видит возможности улучшить результат.

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Планы к Олимпиаде 2028 года

Кутзе, тренирующийся в Tuks в Претории, отметил, что установление мирового рекорда ощущается иначе, чем его предыдущие достижения. В прошлом году он выиграл чемпионат мира на 100 метрах на спине, а также завоевал серебряные медали на дистанциях 50 и 200 метров. На Играх Содружества в Глазго почти три месяца назад спортсмен оформил победный хет-трик в плавании на спине.

Пловец планирует посвятить 2027 год тренировкам перед Олимпийскими играми 2028 года в Лос-Анджелесе. Перед финальным этапом Кубка мира в Астане, который продлится с четверга по субботу, Кутзе занимает второе место в общем зачёте.

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