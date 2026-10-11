南非游泳选手彼得·库策在乌兹别克斯坦塔什干举行的世界杯第二站比赛中赢得100米仰泳冠军。他以48.21秒的成绩创造了非洲纪录。库策距离匈牙利选手胡贝特·科什于去年10月创造的世界纪录仅差0.05秒。

100米项目的非洲纪录

库策领先获得第二名的帕维尔·萨穆先科近一秒。前一天，这位22岁的运动员在50米仰泳中创造了世界纪录——这是他职业生涯中的首个世界纪录，TimesLIVE报道。

这名游泳选手表示，他将在接下来的几天里消化这一成就，并在下一站比赛前调整状态。他补充说，自己已经接近100米项目的纪录，并看到了提高成绩的可能性。

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2028年奥运会计划

在比勒陀利亚Tuks训练的库策指出，创造世界纪录的感受与他此前的成就不同。去年，他赢得了100米仰泳世界锦标赛冠军，并在50米和200米项目中获得银牌。近三个月前，他在格拉斯哥举行的英联邦运动会上完成了仰泳项目的夺冠帽子戏法。

这名游泳选手计划将2027年用于备战2028年洛杉矶奥运会。在周四至周六举行的阿斯塔纳世界杯总决赛站开始前，库策在总积分榜上位列第二。

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