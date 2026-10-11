Południowoafrykański pływak Pieter Coetze wygrał wyścig na 100 metrów stylem grzbietowym podczas drugiego etapu Pucharu Świata w Taszkencie w Uzbekistanie. Jego wynik — 48,21 sekundy — ustanowił rekord Afryki. Coetze zabrakło 0,05 sekundy do rekordu świata Węgra Huberta Kósa, ustanowionego w październiku ubiegłego roku.

Rekord Afryki na 100 metrach

Coetze wyprzedził o niemal sekundę Pawła Samusenkę, który zajął drugie miejsce. Dzień wcześniej 22-letni sportowiec ustanowił rekord świata na 50 metrów stylem grzbietowym — był to pierwszy rekord świata w jego karierze, informuje TimesLIVE.

Pływak powiedział, że wykorzysta najbliższe kilka dni, aby przemyśleć osiągnięcie i przegrupować się przed kolejnym etapem. Dodał, że był blisko rekordu na 100 metrach i widzi możliwości poprawienia wyniku.

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Plany na igrzyska olimpijskie w 2028 roku

Coetze, który trenuje w Tuks w Pretorii, zaznaczył, że ustanowienie rekordu świata odczuwa się inaczej niż jego wcześniejsze osiągnięcia. W ubiegłym roku wygrał mistrzostwa świata na 100 metrów stylem grzbietowym, a także zdobył srebrne medale na dystansach 50 i 200 metrów. Na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Glasgow niemal trzy miesiące temu sportowiec skompletował zwycięski hat-trick w stylu grzbietowym.

Pływak planuje poświęcić 2027 rok treningom przed Igrzyskami Olimpijskimi 2028 w Los Angeles. Przed finałowym etapem Pucharu Świata w Astanie, który potrwa od czwartku do soboty, Coetze zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.

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