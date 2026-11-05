前利沃夫“卡帕特”队足球运动员爱德华·阿尼亚马克在49岁时猝然离世。这位尼日利亚球员是该俱乐部历史上第二位非洲外援。

关于爱德华·阿

尼亚姆克的已知信息

这位尼日利亚球员于2001年至2004年期间效力于卡帕特队。 在为“绿白军团”效力的3个赛季中，这位非洲球员出场58次，打入4球。他是该加利西亚俱乐部历史上第二位非洲最佳射手。

“埃德华德，

永志不忘，”卡帕特俱乐部新闻处写道。

阿尼亚姆克是从摩尔多瓦的谢里夫队转会至卡帕特队的。利沃夫俱乐部为他的转会支付了约50万美元。 他未能在加利西亚俱乐部顺利适应。特别是因为尽管他拥有不错的速度和身体素质，但进球效率较低。



值得注意的是，正因如此，这位尼日利亚球员并非总是出现在卡帕特队的一线队阵容中。 他的履历中包括代表“喀尔巴阡山-2”队出战13场比赛，以及代表“加利西亚-喀尔巴阡山”队出战7场比赛并攻入1球。 2004年，“雄狮”以自由球员身份放走了这位球员。

安亚姆克前往瑞典兰斯克鲁纳参加试训，但未能在那里站稳脚跟。 最终，他转战芬兰的库普斯俱乐部继续职业生涯。此后，他还效力过多家芬兰俱乐部，甚至在退役后仍定居于此。



爱德华曾与一位同胞女子结婚。2001年，当他在乌克兰联赛效力期间，妻子为他生下了一个女儿。

这一

消息由利沃夫俱乐部的新闻处发布。卡尔帕蒂队并未透露这位前球员的死因。

特内里费队一名

30岁的球员在西班牙的一场比赛中胸部受到撞击后身亡。

奥运选手兼体育记者柳德米拉·拉德琴科

去世。

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