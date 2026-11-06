Леброн Джеймс требует удалить его изображение из рекламы сервиса ставок Bron AI

Юристы американского баскетболиста Леброна Джеймса обратились к разработчикам сервиса спортивных ставок Bron AI с официальным требованием прекратить использование его имени и образа в рекламных материалах.

Причиной обращения стал рекламный ролик, в котором использовался созданный искусственным интеллектом персонаж, похожий на 41-летнего форварда «Филадельфии» и четырехкратного чемпиона НБА.

Герой видео был одет в баскетбольную майку с номером 23 и надписью Bron. Кроме того, его голос напоминал голос Леброна Джеймса.

В письме к компании PlayVision Inc юристы Джеймса выдвинули несколько требований. В частности, они призвали прекратить использование имени, прозвища и внешности спортсмена, удалить рекламный ролик и письменно уведомить пользователей приложения о том, что баскетболист не имеет никакого отношения к сервису Bron AI.

Адвокаты подчеркнули, что ситуация является особенно серьезной, поскольку после просмотра рекламы у зрителей может сложиться впечатление, будто Леброн Джеймс делает ставки на баскетбольные матчи.

Такие действия противоречили бы правилам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

После обращения юристов рекламную публикацию удалили из социальных сетей.

Об этом сообщает Front Office Sports.

Трамп, похоже, больше обеспокоен тем, что Леброн Джеймс «проявляет неуважение к нашим военным», двигая руками во время исполнения гимна, чем десятками неподготовленных, раненых и погибших американских солдат, которых он подверг опасности, когда бездумно напал на Иран. https://t.co/kSCYZyyk8X — Брайан Крассенштейн (@krassenstein) 22 октября 2026

Напомним, Леброн Джеймс проиграл в дебютном матче за «Севенти Сиксерс».

«Филадельфия Севенти Сиксерс» обыграла действующих чемпионов НБА «Нью-Йорк Никс» со счётом 106:100 в Нью-Йорке, США, в матче-открытии сезона. Этот матч стал дебютным за филадельфийскую команду для 41-летнего Леброна Джеймса, который набрал 14 очков и сделал семь передач.

Президент США Дональд Трамп обвинил баскетболиста «Филадельфия Севенти Сиксерс» Леброна Джеймса в неуважении к Соединённым Штатам после появления видео с исполнением национального гимна перед стартом сезона НБА в Нью-Йорке.

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