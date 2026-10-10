10月10日，综合格斗赛事KSW 122在波兰热舒夫开幕。在一场副赛对决中，谢尔吉乌什·扎永茨在第一回合以技术性击倒战胜萨利姆·埃尔-瓦赛迪。据Interia Sport报道，这场比赛在95公斤以下量级进行。

当晚的冠军战

在Hala Podpromie举行的赛事主赛预计将是维塔利·亚基缅科与马尔切洛·莫雷利之间争夺61.2公斤以下量级金腰带的对决。对于战绩为11胜2负的亚基缅科而言，这将是他首次卫冕。莫雷利的战绩为8胜4负。

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主赛还安排了一场83.9公斤以下量级的比赛，由莱德·泽尔胡尼对阵安杰伊·格热比克。在70.3公斤以下量级，马特乌什·马卡罗夫斯基将对阵亚当·索尔达耶夫，马里安·焦尔科夫斯基将对阵威尔逊·瓦雷拉，韦利松·派瓦将对阵伊戈尔·沃达尔奇克。

其他已公布的对决

当晚赛程包括一场120.2公斤以下量级的比赛，由希蒙·巴约尔对阵卡茨佩尔·帕乔希基。安杰伊·卡尔库瓦与卡米尔·科热尼奥夫斯基被列入61.2公斤以下量级的对决。副赛还列出了一场70.3公斤以下量级的比赛，由克里什亚尼斯·博古兹斯对阵卡茨佩尔·霍莱瓦。

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