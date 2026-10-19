波兰教练马切伊·肯乔雷克在伊霍尔·科斯秋克被解职后，暂时接管基辅迪纳摩。这一决定是在首都俱乐部于乌克兰超级联赛第九轮以1比3负于日托米尔波利西亚之后作出的。

对阵波利西亚后更换主教练

据Interia Sport报道，迪纳摩主席伊霍尔·苏尔基斯在比赛结束后不久决定解除科斯秋克的主教练职务。肯乔雷克此前是教练组成员之一，他将在接下来的乌超比赛中担任球队代理主教练，其中包括10月23日对阵库德里夫卡的比赛。

联赛进行了九场比赛后，迪纳摩位列第三。球队取得过一次平局、两次失利，与领头羊顿涅茨克矿工相差八分。基辅队与排名第二的波利西亚相差六分。

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肯乔雷克的经验

46岁的肯乔雷克于2025年8月加入迪纳摩教练组。在基辅工作之前，他曾在波兰俱乐部琴斯托霍瓦拉库夫、阿尔卡和莱赫担任助理教练。作为主教练，这名波兰人曾执教拉多米亚克：在2023年与2024年之交，他率队参加了17场波兰超级联赛比赛。

上赛季，迪纳摩在乌克兰联赛中排名第四。该俱乐部凭借赢得乌克兰杯决赛获得欧联杯资格赛席位，但在本赛季的欧协联资格赛第三轮负于卡拉巴赫，未能晋级欧协联联赛阶段。

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