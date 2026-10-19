英国网球选手索奈·卡塔尔在中国武汉举行的WTA 1000武汉公开赛闯入决赛后，成为英国一姐。在决赛中，这位24岁的运动员经过三盘较量以2:6、6:4、6:2不敌波兰选手玛雅·赫瓦林斯卡，天空体育报道。

凭借在武汉的表现，卡塔尔升至WTA排名第50位。她成为继约翰娜·孔塔之后，第二位闯入WTA 1000级别赛事决赛的英国网球选手。

战胜顶尖对手

在晋级决赛的路上，卡塔尔击败了东京奥运会冠军贝琳达·本西奇、两届大满贯赛事亚军贾斯明·保利尼、世界排名第六的埃琳娜·斯维托丽娜以及前法网冠军叶莲娜·奥斯塔彭科。

决赛后，卡塔尔表示，她的团队帮助她恢复到健康状态和良好的身体状况。这位网球选手还希望自己能够参加更多这样的决赛。

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伤愈复出

卡塔尔因背部应力性骨折休战六个月后，直到上个月才恢复参赛。今年3月，她在印第安维尔斯赛事第四轮对阵叶莲娜·莱巴金娜的比赛中退赛，随后经历了职业生涯最长的一次休赛期。

长期缺阵使这名运动员能够在未来12个月内使用受保护排名参加赛事。卡塔尔表示，康复过程十分艰难，且她打算在赛季结束前改善身体状态和仍需提高的比赛环节。

这位英国选手近期可能会缺席大阪Japan Open，以便在武汉的比赛后恢复。之后，她正考虑参加在中国、香港和印度举行的WTA 500或WTA 250赛事。

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