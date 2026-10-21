新加坡硬地滚球运动员在名古屋举行的2026年亚洲残疾人运动会上获得两枚银牌和一枚铜牌。阿洛伊修斯·甘在男子BC3个人赛中获得第二名，乔维·谭则在男子BC1组别中夺得银牌。杰拉琳·谭获得女子BC1个人赛铜牌，亚洲新闻台报道。

名古屋决赛

在BC3决赛中，19岁的阿洛伊修斯·甘以3:4不敌泰国选手维察努·钱塔卡特。在周一举行的小组赛首轮中，这名新加坡选手曾击败同一对手。

乔维·谭在BC1决赛中以1:4负于泰国选手维察努·胡亚普拉迪特。他此前曾四次参加残奥会帆船比赛，并在该项目中拥有一枚奥运会金牌。谭四年前转项硬地滚球，此后在BC1级别赢得2025年堪培拉世界硬地滚球挑战赛、2026年东盟残疾人运动会以及2026年蒙特利尔硬地滚球世界杯。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

杰拉琳·谭的铜牌

在女子BC1赛事的季军争夺战中，杰拉琳·谭以6:1战胜伊朗选手内达·加耶比。她在小组赛阶段曾负于这名对手。谭是该项目的残奥会银牌得主。

这是新加坡自2018年以来首次在亚洲残疾人运动会硬地滚球项目中获得奖牌。当时，托·斯泽宁、努鲁拉西卡·穆罕默德·塔哈和费·林在混合BC3双人赛中赢得银牌。在本届运动会上，新加坡运动员共获得六枚奖牌：游泳选手托·韦颂此前获得两枚银牌，自行车选手阿梅莉亚·谭则在B级女子15公里计时赛中获得铜牌。

关注我们在