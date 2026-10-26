澳大利亚达尔文举行了一场门票售罄的 Gloves of Hope 业余拳击锦标赛，门票销售所得被用于资助同名免费青年支持项目。比赛在 Marrara Stadium 举行，汇集了来自达尔文、爱丽斯泉以及西澳大利亚州库努纳拉的拳击手，澳大利亚广播公司新闻报道。

拳击与青年支持

Gloves of Hope 项目由当地原住民主导的 Hoops 4 Health 机构实施。该机构为需要支持的年轻人开展体育项目，其中包括北领地的拘留中心。

Gloves of Hope 的参与者可以免费向专业教练学习拳击，培养自律和韧性，并在所在社区建立支持网络。该机构社会影响总监马修·邦森表示，该项目以治疗模型为基础，利用有节奏的体育锻炼，帮助有创伤经历的年轻人调节情绪。

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面向地区俱乐部的比赛

Gloves of Hope 锦标赛与 Boxing NT 共同举办。来自达尔文和爱丽斯泉俱乐部的运动员参赛，另有来自西澳大利亚州的 Kununurra Warriors Boxing Club 队伍参加。

Humpty Doo Boxing Club 教练理查德·加林在拳击领域工作了四十多年，他强调了比赛对来自农村地区的年轻运动员的重要性。他认为，这类活动可以帮助他们继续体育道路，并最终参加州锦标赛、全国赛事或 Golden Gloves。活动间歇期间，来自北领地的音乐人 Yung Milla 登台演出。组织者希望明年再次举办该活动。

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