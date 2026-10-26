W australijskim Darwinie odbył się wyprzedany amatorski turniej bokserski Gloves of Hope, z którego dochód ze sprzedaży biletów przeznaczono na bezpłatny program wsparcia młodzieży o tej samej nazwie. Zawody na Marrara Stadium zgromadziły bokserów z Darwinu, Alice Springs i Kununurry w Australii Zachodniej, informuje ABC News.

Boks i wsparcie młodzieży

Program Gloves of Hope realizuje lokalna organizacja Hoops 4 Health, kierowana przez przedstawicieli rdzennych ludów Australii. Prowadzi ona programy sportowe dla młodych ludzi potrzebujących wsparcia, w tym w ośrodkach detencyjnych Terytorium Północnego.

Uczestnicy Gloves of Hope mogą bezpłatnie uczyć się boksu od profesjonalnych trenerów, rozwijać dyscyplinę i odporność oraz budować sieć wsparcia w swojej społeczności. Dyrektor ds. wpływu społecznego organizacji Matthew Bonson powiedział, że program opiera się na modelach terapeutycznych wykorzystujących rytmiczne ćwiczenia fizyczne, aby pomagać młodym ludziom, którzy doświadczyli traumy, regulować emocje.

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Zawody dla klubów z regionu

Turniej Gloves of Hope zorganizowano wspólnie z Boxing NT. Wystąpili w nim sportowcy z klubów z Darwinu i Alice Springs, a także zespół Kununurra Warriors Boxing Club, który przyjechał z Australii Zachodniej.

Trener Humpty Doo Boxing Club Richard Garling, który pracuje w boksie od ponad czterech dekad, podkreślił znaczenie zawodów dla młodych sportowców z obszarów wiejskich. Jego zdaniem takie wydarzenia mogą pomóc im kontynuować sportową drogę i z czasem występować na mistrzostwach stanowych, turniejach krajowych lub Golden Gloves. Podczas przerwy na wydarzeniu wystąpił muzyk z Terytorium Północnego Yung Milla. Organizatorzy mają nadzieję przeprowadzić wydarzenie także w przyszłym roku.

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