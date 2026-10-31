Pakistan wygrał losowanie i wybrał grę w polu w finale trójstronnej serii ODI przeciwko Sri Lance na stadionie Gaddafi w Lahaurze w Pakistanie. Kapitan Pakistanu Shaheen Shah Afridi zaprosił rywali do rozpoczęcia meczu w roli odbijających.

Kapitan Sri Lanki Kusal Mendis wcześniej wygrywał wszystkie losowania w turnieju, jednak w finale ta seria została przerwana. Jak informuje Dawn, Pakistan dokonał jednej zmiany w składzie: wszechstronny Faheem Ashraf zastąpił Shadaba Khana.

Zmiany w składach

Pakistan Cricket Board poinformowała, że Shadab Khan nie zagra w finale ze względów medycznych. Został trafiony krótką piłką w piątym meczu ODI przeciwko Sri Lance.

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Sri Lanka również dokonała jednej zmiany w składzie: off-spinner Maheesh Theekshana zastąpił Eshana Malingę.

Droga do finału

Pakistan awansował do finału po trzech kolejnych zwycięstwach: zespół pokonał Sri Lankę różnicą 37 runów, Anglię różnicą 87 runów, a następnie wygrał z Anglikami jednym wicketem. W ostatnim meczu fazy grupowej Sri Lanka pokonała Pakistan o osiem wicketów, ograniczając gospodarzy do 110 runów. Dilshan Madushanka zdobył wtedy pięć wicketów, tracąc 34 runy.

Po porażce z Pakistanem na otwarcie Sri Lanka skutecznie osiągnęła cel 430 runów w meczu z Anglią w Rawalpindi i wygrała dwoma wicketami. Finaliści odnieśli po jednym zwycięstwie w bezpośrednich spotkaniach fazy grupowej.

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