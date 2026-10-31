Пакистан обрав гру в полі у фіналі серії ODI проти Шрі-Ланки — Dawn

Збірна Пакистану виграла жеребкування та обрала гру в полі у фіналі тристоронньої серії ODI проти Шрі-Ланки на стадіоні «Каддафі» в Лахорі, Пакистан. Капітан Пакистану Шахін Шах Афріді запропонував суперникам першими грати в битві.

Капітан Шрі-Ланки Кусал Мендіс до цього вигравав усі жеребкування на турнірі, однак у фіналі ця серія перервалася. Як повідомляє Dawn, у складі Пакистану відбулася одна заміна: універсал Фахім Ашраф вийшов замість Шадаба Хана.

Заміни у складах

Пакистанська крикетна рада повідомила, що Шадаб Хан не зіграє у фіналі за медичними показаннями. Він зазнав удару баунсером у п'ятому матчі ODI проти Шрі-Ланки.

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Шрі-Ланка також внесла одну зміну до складу: офспінер Махіш Тікшана замінив Ешана Малінгу.

Шлях до фіналу

Пакистан вийшов до фіналу після трьох поспіль перемог: команда обіграла Шрі-Ланку з перевагою у 37 ранів, Англію — у 87 ранів, а потім здолала англійців з різницею в один вікет. В останньому матчі групового етапу Шрі-Ланка перемогла Пакистан у вісім вікетів, обмеживши господарів 110 ранами. Ділшан Мадушанка тоді взяв п'ять вікетів, пропустивши 34 рани.

Шрі-Ланка після стартової поразки від Пакистану успішно переслідувала ціль у 430 ранів у матчі проти Англії в Равалпінді та перемогла у два вікети. У груповому етапі фіналісти здобули по одній перемозі в очних зустрічах.

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