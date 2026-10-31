Уельс вдруге переміг Японію у WXV з рахунком 29:5 — BBC Sport

Збірна Уельсу з регбі перемогла Японію з рахунком 29:5 у місті Кумегая, здобувши другу поспіль перемогу над господарками в межах WXV Global Series. Команда завершила турнір із трьома перемогами, а єдиної поразки зазнала у матчі проти США, повідомляє BBC Sport.

П’ять спроб Уельсу

Уельс відкрив рахунок у перші 15 хвилин завдяки спробі вінгерки Нел Меткалф, на яку Японія відповіла спробою хукерки Мое Нагаоки після молу. До перерви валлійки збільшили перевагу: Келсі Джонс занесла спробу після коридору, а Емі Вільямс скористалася простором на фланзі. Ллеуку Джордж реалізувала дві спроби.

У другому таймі Сісілія Туіпулоту занесла четверту спробу Уельсу, що принесло команді бонусний бал. Пізніше Вільямс оформила дубль після передачі Алекс Каллендер і дій Лізи Нойманн на фланзі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оборона в меншості

Наприкінці гри Уельс залишився у складі 13 гравчинь: жовті картки отримали Кіра Беван і Ганна Даллавалле. Беван покарали після порушення, коли команда вже мала попередження, а Даллавалле — за тягнення за волосся. Японія намагалася використати чисельну перевагу в заключні хвилини, однак захист Уельсу втримався, а Каллендер виконала вирішальне відбирання м’яча.

Для Уельсу це перші дві поспіль перемоги в тест-матчах із червня 2024 року. Перед грою проти Південної Африки команда Шона Лінна не вигравала дев’ять тестових матчів. Японія, своєю чергою, ще не перемагала з травня та не здобула першої перемоги під керівництвом головного тренера Тошізумі Кітагави.

Читай нас у