威尔士在WXV中第二次以29比5击败日本队——BBC体育

威尔士女子橄榄球队在熊谷市以29比5击败日本队，在WXV Global Series中连续第二次战胜东道主。该队以三场胜利结束赛事，唯一一场失利是在对阵美国队的比赛中遭遇的，BBC体育报道。

威尔士完成五次达阵

威尔士在前15分钟凭借边锋内尔·梅特卡夫的达阵率先得分，日本队则由钩球员萌·长冈在一次滚动推进后达阵回应。半场结束前，威尔士扩大领先优势：凯尔西·琼斯在边线球后达阵，艾米·威廉姆斯则利用边路空间得分。莱乌库·乔治两次成功加踢。

下半场，西西莉亚·图伊普洛图为威尔士完成第四次达阵，为球队带来奖励分。随后，威廉姆斯在亚历克斯·卡伦德的传球以及莉萨·诺伊曼在边路的配合后完成梅开二度。

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少人防守

比赛末段，威尔士场上只剩13名球员：基拉·贝文和汉娜·达拉瓦莱均领到黄牌。贝文是在球队已收到警告的情况下因犯规受罚，达拉瓦莱则因拉扯头发被罚。日本队试图在最后几分钟利用人数优势，但威尔士的防守顶住了压力，卡伦德完成了决定性的抢断。

这是威尔士自2024年6月以来首次在测试赛中取得两连胜。在对阵南非队之前，肖恩·林恩的球队已连续九场测试赛未能取胜。与此同时，日本队自5月以来仍未获胜，也尚未在主教练利寿澄·北川的带领下取得首场胜利。

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