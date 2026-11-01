10月31日，阿斯顿维拉在维拉公园球场进行的英超比赛中与富勒姆1比1战平。主队凭借尼古拉斯·杰克逊的进球领先，但门将锡安·铃木在亚历克斯·伊沃比开出角球后出现失误，打进乌龙球。

罚点球未果与杰克逊的进球

第15分钟，阿斯顿维拉获得点球：裁判回看后判定桑德尔·贝格在禁区内手球。约翰·麦金的射门击中横梁。

不久后，铃木在富勒姆一次反击中用单手将奥斯卡·博布的射门托出横梁，救下了自己的球队。第39分钟，主队终于打破僵局：蒂莫西·卡斯塔涅的失误让约翰·曼赞比为杰克逊创造了射门机会。这名前锋摆脱后卫后射门，皮球越过贝恩德·莱诺。天空体育报道，这是杰克逊在10场比赛中的第八个进球。

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门将的决定性失误

下半场，维克托·林德洛夫将伊恩·马特森的射门送向球门后，莱诺扑出了皮球。铃木阻止了贡萨洛·加西亚接应马蒂·卡什的传球，随后又扑出了伊沃比近距离的头球。

然而，在伊沃比开出角球后，阿斯顿维拉门将未能抱住皮球，球从他手中滑过并越过了球门线。比赛末段，铃木扑出了安托尼·罗宾逊的射门，而保·托雷斯在有利位置头球未能命中。两队最终各得一分。

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