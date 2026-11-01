AC米兰在意甲德比中3比1击败国际米兰 — Dawn

在意大利米兰，AC米兰在一场意甲比赛中以3比1击败国际米兰。迭戈·莫雷拉打进一球并送出两次助攻，Dawn报道称。

AC米兰开局迅速

AC米兰在第4分钟便取得领先：克里斯蒂安·普利西奇头球破门。6分钟后，阿德里安·拉比奥将领先优势扩大。国际米兰在第22分钟凭借亚历山德罗·巴斯托尼的进球缩小差距。

AC米兰在中场休息前打进第三球：莫雷拉准确罚入任意球。这场胜利是AC米兰连续第四次战胜国际米兰。

赛后，AC米兰升至积分榜第四位。该队比领头羊拉齐奥和国际米兰少4分，两队均积25分。罗马以24分位居第三。

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罗马在乌迪内打进五球

在本轮另一场比赛中，罗马客场以5比2击败乌迪内斯。至第37分钟，罗马队以4比0领先。布莱恩·克里斯坦特在第10分钟首开纪录，随后助攻罗德里戈·莫里打进第二球。多尼耶尔·马伦打进个人本赛季第八粒意甲进球，埃万·恩迪卡则在角球后头球破门。

下半场，尼科洛·扎尼奥洛和马泰奥·帕尔马为乌迪内斯进球。不过，达尼埃莱·吉拉尔迪打进个人首粒意甲进球，锁定最终比分。克里斯坦特说：“如果我们这样踢，我们就有机会。联赛并不容易，能够继续留在争冠行列是好事。”

博洛尼亚还以2比1击败蒙扎，升至第九位。托马索·波贝加和费代里科·贝尔纳代斯基为博洛尼亚进球，而蒙扎的帕特里克·库特罗内在比赛末段罚失点球。

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