Милан обыграл Интер 3:1 в дерби Серии A — Dawn

В Милане, Италия, «Милан» победил «Интер» со счетом 3:1 в матче Серии A. Диего Морейра забил один мяч и отдал две результативные передачи, сообщает Dawn.

Быстрый старт Милана

«Милан» открыл счет уже на четвертой минуте: Кристиан Пулишич забил головой. Через шесть минут преимущество удвоил Адриен Рабьо. «Интер» сократил отставание на 22-й минуте благодаря голу Алессандро Бастони.

Третий мяч «Милан» забил перед перерывом: Морейра точно исполнил штрафной удар. Эта победа стала для «Милана» четвертой подряд над «Интером».

После матча «Милан» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Команда имеет на четыре очка меньше, чем лидеры — «Лацио» и «Интер», набравшие по 25 очков. «Рома» занимает третью позицию с 24 очками.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Пять голов Ромы в Удине

В другом матче тура «Рома» на выезде обыграла «Удинезе» — 5:2. К 37-й минуте римляне вели со счетом 4:0. Брайан Кристанте открыл счет на 10-й минуте, а затем ассистировал Родригу Мори, забившему второй гол. Дониелл Мален отметился своим восьмым мячом в сезоне Серии A, а Эван Ндика забил головой после углового.

Во втором тайме за «Удинезе» забили Николо Дзаньоло и Маттео Пальма. Однако Даниэле Гиларди установил окончательный счет, забив свой первый гол в Серии A. «Если мы будем играть так, у нас есть шанс. Чемпионат непростой, и хорошо оставаться в борьбе за титул», — сказал Кристанте.

Также «Болонья» победила «Монцу» со счетом 2:1 и поднялась на девятое место. Томмазо Побега и Федерико Бернардески забили за «Болонью», а Патрик Кутроне из «Монцы» не реализовал пенальти в конце встречи.

Читай нас в