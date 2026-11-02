В Южной Корее KT Wiz и Samsung Lions сыграют в Корейской серии — финале национального чемпионата по бейсболу. Первый матч серии до четырех побед начнется во вторник в 18:30 на стадионе KT Wiz Park в Сувоне. По данным The Korea Herald, первые две игры пройдут в Сувоне, а третья и четвертая — в Тэгу, на домашней арене Samsung Lions.

Если серия продлится как минимум пять матчей, пятая игра состоится в воскресенье в Тэгу. Шестой и седьмой матчи, при необходимости, примет Сувон 10 и 11 ноября.

Результаты регулярного сезона

KT Wiz завершил регулярный чемпионат Корейской бейсбольной организации с лучшим показателем: 90 побед, 49 поражений и четыре ничьи. Команда напрямую вышла в Корейскую серию и не играла после заключительного матча регулярного сезона 12 октября.

Samsung Lions завершили сезон с результатом 83-58-3, отстав от KT Wiz на восемь побед. В предыдущем раунде плей-офф Lions обыграли Kia Tigers в серии, продлившейся все пять матчей. Это будет первая встреча KT Wiz и Samsung Lions в постсезоне. В регулярном чемпионате Lions выиграли очное противостояние со счетом 9-7-0 и стали единственным соперником, против которого Wiz имели отрицательный баланс.

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Титулы и питчеры

KT Wiz завоевал единственный титул Корейской серии в 2021 году под руководством нынешнего менеджера Ли Кан Чхоля. В 2023 году команда уступила в финале LG Twins. Samsung Lions выигрывали чемпионат восемь раз, в последний раз — в 2014 году, а в Корейской серии 2024 года проиграли Kia Tigers.

У KT Wiz есть четыре доступных стартовых питчера: Ко Ён Пхё, Со Хён Джун, Логан Аллен и Дэвис Дэниел. Стартовая ротация команды завершила регулярный сезон со вторым показателем ERA в лиге — 3,83. Samsung в предыдущей серии использовал лишь трех стартеров: Ариэль Хурадо после матча в воскресенье будет доступен не раньше третьей игры, а Крис Паддак, вероятно, выйдет на поле во втором матче.

Лидером атаки KT Wiz является Сэм Хиллиард, который набрал 139 RBI и занял второе место в лиге по количеству хоум-ранов — 44. В Корейской серии команды, занявшие первое место в регулярном сезоне, завоевывали титул примерно в 86% случаев.

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