В Австралии возле запланированного места проведения соревнований по гребле на Олимпиаде 2032 года заметили морского крокодила длиной более трёх метров. Животное увидели в минувшие выходные на территории гольф-клуба North Rockhampton Golf Club, в нескольких километрах от реки Фицрой, где должны состояться соревнования по академической гребле, а также гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщает Der Spiegel, это уже четвёртое сообщение о появлении крокодилов в регионе с середины сентября. Река Фицрой является местом обитания большого числа морских крокодилов.

Дискуссия о безопасности трассы

Появление рептилии вызвало новые споры о безопасности олимпийской локации в Рокгемптоне. Многолетний высокопоставленный представитель австралийской федерации гребли Rowing Australia Рей Эберт назвал этот случай шоком и предупреждением для ответственных за подготовку Игр. По его словам, наибольшее беспокойство вызывают не крокодилы, которых можно увидеть, а те, которых не видно.

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Премьер штата Квинсленд Дэвид Крисафулли защитил выбор Рокгемптона в качестве олимпийской площадки. Он заявил, что город имеет многолетний опыт проведения соревнований и первоклассный спортивный объект.

Проверка и требование обнародовать выводы

Экологическое ведомство Квинсленда изучает сообщения о крокодиле. Эксперты должны оценить поведение животного и определить, нужно ли его поймать и убрать. Эксперт по рептилиям Джон Левер, содержащий крокодиловую ферму возле Рокгемптона, выступил за отлов всех крокодилов возле запланированной олимпийской трассы.

Лидер оппозиции штата Стивен Майлз призвал обнародовать независимое техническое заключение, на которое ссылались власти при выборе локации. По его мнению, документ должен объяснить, каким образом во время Игр будут контролироваться риски, связанные с крокодилами. Более 500 гребцов, среди которых олимпийский чемпион Австралии Дрю Гинн, ранее в открытом письме поддержали перенос соревнований на другую площадку в юго-восточной части Квинсленда. Среди причин для беспокойства они называли сильные течения, частые наводнения и значительные объёмы наносов в реке.

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