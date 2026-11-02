В Польше бывший футболист Збигнев Бонек выразил сомнения относительно возможного вызова нападающего «Ковентри» Эллиса Симмса в национальную сборную. Футболист, мать которого является полькой, получил польский паспорт и может претендовать на выступления за команду. Как сообщает Interia Sport, решение о возможном приглашении игрока примет главный тренер Ян Урбан.

Сомнения Бонека

Бонек заявил, что ему сложно оценивать Симмса, поскольку он не знаком с ним как с футболистом. Он обратил внимание на то, что в профиле игрока на Transfermarkt он указан как английский футболист, а также на то, что нападающий выступал за сборную Англии до 18 лет.

Бывший футболист назвал профиль Симмса интересным, в частности учитывая его рост 1,91 метра. В то же время Бонек подчеркнул, что в этом году у нападающего было мало игровой практики. Он также заявил, что не поддерживает так называемые конъюнктурные паспорта, если игрок не имеет тесной культурной связи с Польшей и не знает языка.

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Игровая практика нападающего

Симмс забил гол в матче «Ковентри» против «Ньюкасла» 12 октября, который завершился со счётом 4:1. После этого, по данным издания, он либо оставался на скамейке запасных, либо не попадал в заявку команды.

В материале отмечается, что 25-летний нападающий в этом сезоне провёл 117 минут в Премьер-лиге и ещё 32 минуты в Кубке Английской футбольной лиги. Бонек считает, что главным критерием для возможного вызова должна быть нынешняя форма Симмса, а окончательное решение принадлежит Яну Урбану.

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