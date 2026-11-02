在波兰，前足球运动员兹比格涅夫·博涅克对可能征召考文垂前锋埃利斯·西姆斯进入国家队表示怀疑。这名球员的母亲是波兰人，他已获得波兰护照，并可能有资格代表该队出战。正如Interia Sport报道，是否邀请该球员将由主教练扬·乌尔班决定。

博涅克的疑虑

博涅克表示，他很难评价西姆斯，因为他并不了解这名球员。他注意到，在Transfermarkt的球员资料中，西姆斯被列为英格兰足球运动员，同时这名前锋曾代表英格兰U18国家队出战。

这位前足球运动员称西姆斯的资料很有意思，尤其是考虑到他1.91米的身高。同时，博涅克强调，这名前锋今年的出场时间很少。他还表示，如果球员与波兰没有紧密的文化联系且不会说波兰语，他不支持所谓的机会主义护照。

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前锋的出场时间

西姆斯在10月12日考文垂对阵纽卡斯尔的比赛中打入一球，比赛以4:1结束。据该媒体称，此后他要么留在替补席，要么没有进入球队比赛名单。

文章指出，这名25岁的前锋本赛季在英超联赛中出场117分钟，在英格兰足球联赛杯中再出场32分钟。博涅克认为，西姆斯目前的状态应是可能征召他的主要标准，而最终决定权属于扬·乌尔班。

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