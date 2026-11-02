在土耳其，波兰排球运动员马尔维娜·斯马热克效力的伊尔班克安卡拉队在全国联赛中以0比3负于土耳其航空队。各局比分为25比20、25比22和25比20。斯马热克得到11分。

据Interia Sport报道，这是这名波兰接应在本赛季首发出场的比赛中得分最低的一场。唯一的例外是对阵埃扎吉巴舍队时，教练只让她在一局比赛的短暂时段登场。

拉扎列娃成为得分最高者

土耳其航空队得分最多的是安娜·拉扎列娃，她得到24分。伊尔班克队得分最高的是埃玛·斯特鲁尼亚克，得到12分。斯马热克和伊迪尔·纳兹·坎布尔各得11分。

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在这场比赛之前，安卡拉队在联赛前五场比赛中输掉了三场。六场比赛过后，伊尔班克在14支球队中排名第10，领先降级区两分。

斯马热克此前的成绩

赛季初，斯马热克展现出很高的得分效率：对阵戈兹泰佩尤波队时得到26分，对阵泽伦体育队时得到27分，对阵加拉塔萨雷大金队时得到28分，在与阿菲永贝莱迪耶云塔什队的比赛中得到25分。伊尔班克安卡拉队将于11月5日在主场迎战尼吕费尔贝莱迪耶体育队。

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