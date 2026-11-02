W Turcji Ilbank Ankara, w którym występuje polska siatkarka Malwina Smarzek, przegrał 0:3 z Turk Hava Yollari w meczu mistrzostw kraju. Spotkanie zakończyło się wynikami setów 25:20, 25:22 i 25:20. Smarzek zdobyła 11 punktów.

Jak informuje Interia Sport, dla polskiej atakującej był to najsłabszy punktowo mecz sezonu spośród spotkań, w których wychodziła w podstawowym składzie. Wyjątkiem było spotkanie z Eczacibasi, gdy trener wpuścił ją na boisko jedynie na krótki fragment jednego seta.

Lazarewa została najskuteczniejsza

Najwięcej punktów dla Turk Hava Yollari zdobyła Anna Lazarewa — 24. Najskuteczniejszą zawodniczką Ilbanku była Ema Strunjak, która zapisała na swoim koncie 12 punktów. Smarzek i Idil Naz Kanbur zdobyły po 11 punktów.

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Przed tym meczem zespół z Ankary przegrał trzy z pięciu pierwszych spotkań ligowych. Po sześciu meczach Ilbank zajmuje 10. miejsce wśród 14 drużyn i ma dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

Poprzednie wyniki Smarzek

Na początku sezonu Smarzek prezentowała wysoką skuteczność: w meczu z Goztepe Yuppo zdobyła 26 punktów, z Zeren Spor — 27, w spotkaniu z Galatasaray Daikin — 28, a w meczu z Afyon Belediye Yuntas — 25. Kolejny mecz Ilbank Ankara rozegra 5 listopada u siebie z Nilufer Belediyespor.

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