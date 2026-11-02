W Polsce były piłkarz Zbigniew Boniek wyraził wątpliwości dotyczące możliwego powołania napastnika Coventry Ellisa Simmsa do reprezentacji narodowej. Piłkarz, którego matka jest Polką, otrzymał polski paszport i może ubiegać się o występy w drużynie. Jak podaje Interia Sport, decyzję w sprawie możliwego zaproszenia zawodnika podejmie selekcjoner Jan Urban.

Wątpliwości Bońka

Boniek powiedział, że trudno mu oceniać Simmsa, ponieważ nie zna go jako piłkarza. Zwrócił uwagę, że na profilu zawodnika w serwisie Transfermarkt jest on wskazany jako angielski piłkarz, a także na to, że napastnik występował w reprezentacji Anglii do lat 18.

Były piłkarz uznał profil Simmsa za interesujący, w szczególności ze względu na jego wzrost wynoszący 1,91 metra. Jednocześnie Boniek podkreślił, że napastnik miał w tym roku mało czasu gry. Oświadczył też, że nie popiera tak zwanych koniunkturalnych paszportów, jeśli zawodnik nie ma bliskiego związku kulturowego z Polską i nie zna języka.

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Czas gry napastnika

Simms zdobył bramkę w meczu Coventry przeciwko Newcastle 12 października, który zakończył się wynikiem 4:1. Później, według danych publikacji, albo pozostawał na ławce rezerwowych, albo nie znajdował się w kadrze meczowej zespołu.

W materiale zaznaczono, że 25-letni napastnik rozegrał w tym sezonie 117 minut w Premier League i kolejne 32 minuty w Pucharze Angielskiej Ligi Piłkarskiej. Boniek uważa, że głównym kryterium ewentualnego powołania powinna być obecna forma Simmsa, a ostateczna decyzja należy do Jana Urbana.

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