Dynamo pokonało Kryvbas w meczu, który został przerwany z powodu alarmu powietrznego

Mecz 11. kolejki UPL pomiędzy „Kryvbasem” a „Dynamo” w Krywym Rogu musiał zostać przerwany w 73. minucie z powodu alarmu powietrznego.

Zawodnicy obu drużyn oraz kibice udali się do schronów.

W momencie przerwania meczu drużyna z Kijowa prowadziła 2:0. Bramki strzelili Matwij Ponomarenko i Andrij Jarmolenko. Jeszcze przed przerwą „Dynamo” grało w osłabieniu — Jarmolenko otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę.

Po odwołaniu alarmu powietrznego mecz został wznowiony. „Dynamo” zdołało utrzymać przewagę i odniosło zwycięstwo wynikiem 2:0.

Wcześniej Jarmolenko zrównał się z Shatskikh i jest o krok od rekordu mistrzostw Ukrainy.

Wcześniej lider „Dynamo” Andrij Jarmolenko uzyskał dyplom UEFA.

Wcześniej Jarmolenko powrócił do składu reprezentacji Ukrainy.

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