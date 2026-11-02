«Динамо» победило «Кривбасс» в матче, который прервали из-за воздушной тревоги

Матч 11-го тура УПЛ между «Кривбассом» и «Динамо» в Кривом Роге пришлось прервать на 73-й минуте из-за воздушной тревоги.

Игроки обеих команд и болельщики укрылись в убежищах.

На момент остановки киевляне вели со счётом 2:0. Голы забили Матвей Пономаренко и Андрей Ярмоленко. При этом ещё до перерыва «Динамо» осталось в меньшинстве — Ярмоленко получил прямую красную карточку.

После отбоя воздушной тревоги игру возобновили. «Динамо» сумело удержать преимущество и одержало победу со счётом 2:0.

До этого Ярмоленко сравнялся с Шацких и находится в одном шаге от рекорда чемпионатов Украины.

Ранее лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко получил диплом УЕФА.

До этого Ярмоленко вернулся в стартовый состав сборной Украины.

Читай нас в