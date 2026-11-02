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Динамо перемогло Кривбас у матчі, який переривали через повітряну тривогу

UA NEWS 02 Листопада 2026 16:58
Динамо перемогло Кривбас у матчі, який переривали через повітряну тривогу
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Поєдинок 11-го туру УПЛ між «Кривбасом» і «Динамо» у Кривому Розі довелося зупинити на 73-й хвилині через повітряну тривогу. 

Гравці обох команд і вболівальники перейшли до укриттів.

 На момент зупинки кияни перемагали з рахунком 2:0. Голи забили Матвій Пономаренко та Андрій Ярмоленко. При цьому ще до перерви «Динамо» залишилося в меншості — Ярмоленко отримав пряму червону картку.

Після відбою повітряної тривоги гру відновили. «Динамо» зуміло втримати перевагу та здобуло перемогу з рахунком 2:0.

До цього Ярмоленко зрівнявся з Шацьких і за крок від рекорду чемпіонатів України.

Раніше лідер Динамо Андрій Ярмоленко здобув диплом УЄФА.

Перед цим Ярмоленко повернувся до старту збірної України.

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