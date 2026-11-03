Борг клубів Prem Rugby зріс до £366 млн — The Guardian

У Великій Британії сукупний борг десяти клубів Prem Rugby у сезоні 2024–2025 зріс із £342,5 млн до £366,1 млн. Їхні загальні фінансові збитки за цей період збільшилися з £34 млн до £36,5 млн, повідомляє The Guardian з посиланням на третє видання Leonard Curtis Rugby Finance Report.

Доходи скоротилися, витрати на зарплати зросли

Звіт, складений на основі публічно доступних даних за сезон 2024–2025, показав, що доходи клубів найвищого дивізіону знизилися з £182,2 млн до £178,9 млн. Водночас сукупні витрати на заробітні плати зросли з £125,9 млн до £129,8 млн, що становить 80% усіх доходів.

За даними звіту, шість із десяти клубів є неплатоспроможними за балансом. Винятками стали «Нортгемптон», «Глостер», «Лестер» і «Сарасенс». Усі десять учасників Prem Rugby мають борги, а середній річний збиток клубу становить £3,7 млн, або близько £308 тис. щомісяця.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інвестори та франшизна модель

Директор Leonard Curtis і колишній гравець збірної Англії U-21 Алекс Кадвалладер заявив, що фінансові показники свідчать про потребу в глибоких структурних змінах або змінах в управлінні. У звіті також зазначено, що клуби надмірно залежать від фінансування власників, що викликає занепокоєння щодо їхньої довгострокової стійкості.

Дані за сезон 2024–2025 передують інвестиціям Red Bull у «Ньюкасл», сера Джеймса Дайсона в «Бат» і Black Knight Group в «Ексетер». Очікується, що ці вкладення можуть додатково збільшити короткострокові збитки клубів. Prem Rugby цього сезону переходить до франшизної моделі та планує розширити змагання з 10 до 12 команд до сезону 2029–2030.

Читай нас у