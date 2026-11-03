Долг клубов Prem Rugby вырос до £366 млн — The Guardian

В Великобритании совокупный долг десяти клубов Prem Rugby в сезоне 2024–2025 вырос с £342,5 млн до £366,1 млн. Их общие финансовые убытки за этот период увеличились с £34 млн до £36,5 млн, сообщает The Guardian со ссылкой на третье издание Leonard Curtis Rugby Finance Report.

Доходы сократились, расходы на зарплаты выросли

Отчет, составленный на основе общедоступных данных за сезон 2024–2025, показал, что доходы клубов высшего дивизиона снизились с £182,2 млн до £178,9 млн. В то же время совокупные расходы на заработную плату выросли с £125,9 млн до £129,8 млн, что составляет 80% всех доходов.

Согласно отчету, шесть из десяти клубов являются неплатежеспособными по балансу. Исключениями стали «Нортгемптон», «Глостер», «Лестер» и «Сарасенс». Все десять участников Prem Rugby имеют долги, а средний годовой убыток клуба составляет £3,7 млн, или около £308 тыс. в месяц.

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Инвесторы и франшизная модель

Директор Leonard Curtis и бывший игрок сборной Англии U-21 Алекс Кадвалладер заявил, что финансовые показатели свидетельствуют о необходимости глубоких структурных изменений или изменений в управлении. В отчете также отмечается, что клубы чрезмерно зависят от финансирования владельцев, что вызывает опасения относительно их долгосрочной устойчивости.

Данные за сезон 2024–2025 предшествуют инвестициям Red Bull в «Ньюкасл», сэра Джеймса Дайсона в «Бат» и Black Knight Group в «Эксетер». Ожидается, что эти вложения могут дополнительно увеличить краткосрочные убытки клубов. Prem Rugby в этом сезоне переходит на франшизную модель и планирует расширить соревнование с 10 до 12 команд к сезону 2029–2030.

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