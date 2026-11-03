Prem Rugby俱乐部债务增至3.66亿英镑——《卫报》

在英国，10家Prem Rugby俱乐部在2024–2025赛季的总债务从3.425亿英镑增至3.661亿英镑。其在此期间的总财务亏损从3400万英镑增至3650万英镑，据《卫报》援引第三版Leonard Curtis Rugby Finance Report报道称。

收入下降，工资支出上升

这份基于2024–2025赛季公开数据编制的报告显示，顶级联赛俱乐部的收入从1.822亿英镑降至1.789亿英镑。与此同时，工资总支出从1.259亿英镑升至1.298亿英镑，占全部收入的80%。

报告称，10家俱乐部中有6家在资产负债表层面资不抵债。北安普顿、格洛斯特、莱斯特和萨拉森斯是例外。Prem Rugby的全部10支参赛队伍均负有债务，俱乐部平均年度亏损为370万英镑，约合每月30.8万英镑。

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投资者与特许经营模式

Leonard Curtis董事、前英格兰U-21国家队球员亚历克斯·卡德瓦拉德表示，财务指标显示有必要进行深刻的结构性改革或管理层变革。报告还指出，俱乐部过度依赖所有者提供资金，这引发了对其长期可持续性的担忧。

2024–2025赛季的数据早于Red Bull对纽卡斯尔的投资、詹姆斯·戴森爵士对巴斯的投资，以及Black Knight Group对埃克塞特的投资。预计这些投资可能进一步增加俱乐部的短期亏损。Prem Rugby本赛季将转向特许经营模式，并计划在2029–2030赛季前将赛事从10支球队扩展至12支球队。

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