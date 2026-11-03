W Wielkiej Brytanii łączne zadłużenie dziesięciu klubów Prem Rugby w sezonie 2024–2025 wzrosło z 342,5 mln funtów do 366,1 mln funtów. Ich łączne straty finansowe w tym okresie zwiększyły się z 34 mln funtów do 36,5 mln funtów, informuje The Guardian, powołując się na trzecie wydanie Leonard Curtis Rugby Finance Report.

Przychody spadły, koszty wynagrodzeń wzrosły

Raport, sporządzony na podstawie publicznie dostępnych danych za sezon 2024–2025, wykazał, że przychody klubów najwyższej ligi spadły z 182,2 mln funtów do 178,9 mln funtów. Jednocześnie łączne koszty wynagrodzeń wzrosły z 125,9 mln funtów do 129,8 mln funtów, co stanowi 80% wszystkich przychodów.

Według raportu sześć z dziesięciu klubów jest niewypłacalnych bilansowo. Wyjątkami były Northampton, Gloucester, Leicester i Saracens. Wszystkich dziesięciu uczestników Prem Rugby ma długi, a średnia roczna strata klubu wynosi 3,7 mln funtów, czyli około 308 tys. funtów miesięcznie.

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Inwestorzy i model franczyzowy

Dyrektor Leonard Curtis i były reprezentant Anglii U-21 Alex Cadwallader oświadczył, że wskaźniki finansowe wskazują na potrzebę głębokich zmian strukturalnych lub zmian w zarządzaniu. W raporcie zaznaczono również, że kluby są nadmiernie zależne od finansowania przez właścicieli, co budzi obawy o ich długoterminową stabilność.

Dane za sezon 2024–2025 poprzedzają inwestycje Red Bulla w Newcastle, sir Jamesa Dysona w Bath oraz Black Knight Group w Exeter. Oczekuje się, że te inwestycje mogą dodatkowo zwiększyć krótkoterminowe straty klubów. Prem Rugby przechodzi w tym sezonie na model franczyzowy i planuje rozszerzyć rozgrywki z 10 do 12 drużyn do sezonu 2029–2030.

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