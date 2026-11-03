Алекс Мітчелл пропустить усю осінню кампанію збірної Англії — The Guardian

В Англії скрам-хав Алекс Мітчелл через чергову травму задньої поверхні стегна пропустить усю осінню кампанію збірної Англії з регбі. Він не зіграє в тестових матчах проти Австралії, Японії та Нової Зеландії, а також у класифікаційному матчі фінального вікенду Nations Championship.

Як повідомляє The Guardian, Мітчелл уже не мав зіграти проти Австралії найближчої неділі. Сканування, проведене в понеділок, підтвердило, що регбіст вибув до завершення осінньої серії матчів.

Заміна на позиції скрам-хава

Очікується, що в стартовому складі на гру з Австралією вийде Джек ван Поортвліт. Бен Спенсер і Гаррі Рендалл претендують на місце серед запасних. Для Мітчелла ця травма стала четвертою проблемою із задньою поверхнею стегна від початку року.

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Раніше він зазнавав подібних ушкоджень під час Кубка шести націй, у травневому таборі збірної Англії та в літньому тест-матчі з Фіджі. Коли Мітчелл був здоровий, він вважався основним дев'ятим номером англійської збірної.

Сміт ще має пройти перевірку

Водночас флай-хав Фін Сміт у середу має пройти вирішальне тренування, щоб підтвердити готовність до матчу з Австралією. 24-річний гравець «Нортгемптона» травмував литку в дербі проти «Лестера» минулого місяця.

У понеділок Сміт провів бігове тренування на базі збірної, а у вівторок працював за скоригованою програмою та пропустив більшу частину заняття. Якщо він не буде готовий, альтернативами на позиції десятого номера є Джордж Форд і Маркус Сміт. Фін Сміт виходив у стартовому складі на цій позиції в останніх п'яти тест-матчах Англії.

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