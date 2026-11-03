英格兰队司职争球半卫的亚历克斯·米切尔因再次遭遇腿后肌伤病，将缺席英格兰橄榄球队整个秋季赛程。他将不会参加对阵澳大利亚、日本和新西兰的测试赛，也不会参加国家锦标赛决赛周末的排名赛。

据《卫报》报道，米切尔原本就将缺席本周日对阵澳大利亚的比赛。周一进行的扫描确认，这名橄榄球运动员将缺阵至秋季系列赛结束。

争球半卫位置的替代人选

预计杰克·范普尔特弗利特将首发出战澳大利亚。本·斯宾塞和哈里·兰德尔将争夺替补席上的位置。对米切尔而言，这次伤病是他自年初以来第四次出现腿后肌问题。

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此前，他曾在六国赛、英格兰队5月集训以及夏季对阵斐济的测试赛中遭遇类似伤病。当米切尔健康时，他被认为是英格兰队的主力9号位球员。

史密斯仍需接受检验

与此同时，司职飞卫的芬·史密斯将于周三参加一次关键训练，以确认自己是否能够出战与澳大利亚的比赛。这名24岁的北安普顿球员在上个月对阵莱斯特的德比战中小腿受伤。

周一，史密斯在国家队基地进行了跑步训练；周二，他按照调整后的计划训练，并缺席了大部分训练课。如果他无法出战，10号位的替代人选是乔治·福特和马库斯·史密斯。芬·史密斯在英格兰最近五场测试赛中均以首发身份出任这一位置。

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