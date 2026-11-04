曼联从0比2落后逆转，以3比2击败罗马——《卫报》

曼联在英国曼彻斯特举行的一场欧冠比赛中以3比2击败意大利球队罗马，在上半场连丢两球后完成逆转。马特乌斯·库尼亚的梅开二度成为决定性因素：他在第83分钟扳平比分，并在第86分钟攻入制胜球。据《卫报》报道，库尼亚在第90分钟因对莱昂纳多·巴莱尔迪铲球而领到第二张黄牌。

罗马上半场占优

客队在第11分钟率先破门：马蒂亚斯·苏莱接到罗德里戈·莫拉的传球后，击败了森内·拉门斯。第17分钟，皮球击中艾登·赫文的手臂后，罗马获得点球。多尼耶尔·马伦主罚命中。

上半场，罗马人还有数次扩大领先优势的机会：莫拉、马伦和苏莱都接近进球。曼联在防守端举步维艰，在戴维斯·巴斯克斯把守的球门前创造的机会不多。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

中场休息后的逆转

下半场开始时，卡洛斯·巴莱巴因腿后肌受伤离场。随后主队缩小了差距：詹卢卡·曼奇尼在禁区内对库尼亚犯规，布鲁诺·费尔南德斯在第二次主罚时罚进点球。巴斯克斯扑出了这名葡萄牙球员的第一次射门，但裁判赫苏斯·希尔·曼萨诺因点球执行过程中的违规判罚重罚。

此后，曼联加强了攻势。布赖恩·姆伯莫接库尼亚传球后两度击中门柱，哈里·马奎尔接近进球，迪奥戈·达洛特的头球则被从门线上解围。第83分钟，库尼亚利用巴莱尔迪的失误扳平比分，三分钟后又接谢伊·莱西的传球破门。

赛前，老特拉福德看台上出现了针对俱乐部所有者格雷泽家族的抗议：球迷高喊反对管理层的口号，看台上有绿金色气球，还有人向场内投掷网球。根据比赛统计，曼联控球时间占55%，有4次射正，而罗马有3次射正。

关注我们在