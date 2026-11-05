在香港，女子网球协会表示，保护女网球选手免受网络威胁和辱骂是其关键优先事项之一。此前，美国选手索菲娅·肯宁以及英国网球选手凯蒂·博尔特和朱迪·伯拉奇收到了侮辱性信息。据《日本时报》报道。

比赛后的辱骂

肯宁在香港公开赛中以三盘不敌英国选手米卡·斯托亚萨夫列维奇。比赛结束几分钟后，她的Instagram页面上开始出现针对该运动员外貌及其父母的侮辱性和粗俗评论。

博尔特同一天在香港输给了美国选手克莱尔·刘。在比赛结束前，她的Instagram页面就开始收到侮辱性信息。这名选手此前曾向BBC讲述网络仇恨的规模，其中包括针对她和其他选手的死亡威胁。

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对伯拉奇的支持

伯拉奇在印度金奈公开赛首轮出局，随后在Instagram上公布了她在失利后收到的信息，其中包括死亡威胁。WTA表示，已向这名选手提供额外支持，包括直接在金奈提供支持。同时，识别应对这些信息负责人员的工作仍在继续。

德国网球选手伊娃·利斯也通过Instagram向WTA询问何时会采取行动。根据7月的一份报告，2025年，女网球选手在社交媒体上收到了超过1.2万条侮辱性帖子和信息。

与博彩的关联

WTA认为，有明确证据表明博彩与部分最严重的欺凌案件之间存在关联。该协会与其他网球组织一道，于2023年建立了一项在线监测服务。该服务能够识别违规者、对其展开调查，并在严重情况下报告有关人员以进行追诉。侮辱性评论也可以在相关平台上被标记以供删除。

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