W Hongkongu Women's Tennis Association oświadczyło, że ochrona tenisistek przed groźbami i nadużyciami w internecie jest jednym z jej kluczowych priorytetów. Oświadczenie padło w związku z obraźliwymi wiadomościami, które otrzymały Amerykanka Sofia Kenin oraz brytyjskie tenisistki Katie Boulter i Jodie Burrage. Poinformował o tym The Japan Times.

Obelgi po meczach

Kenin przegrała w trzech setach z brytyjską tenisistką Miką Stojsavljevic w turnieju Hong Kong Open. Kilka minut po meczu na jej stronie na Instagramie zaczęły pojawiać się obraźliwe i wulgarne komentarze dotyczące wyglądu zawodniczki oraz jej rodziców.

Boulter tego samego dnia przegrała z Amerykanką Claire Liu w Hongkongu. Obraźliwe wiadomości zaczęły trafiać na jej stronę na Instagramie jeszcze przed zakończeniem meczu. Tenisistka wcześniej opowiadała BBC o skali nienawiści w internecie, w tym o groźbach śmierci kierowanych wobec niej i innych zawodniczek.

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Wsparcie dla Burrage

Burrage odpadła w pierwszej rundzie turnieju Chennai Open w Indiach, a następnie opublikowała na Instagramie wiadomości otrzymane po porażce. Wśród nich były groźby śmierci. WTA poinformowało, że zapewniło tenisistce dodatkowe wsparcie, w tym bezpośrednio w Ćennaju. Trwają także działania mające na celu ustalenie osób odpowiedzialnych za te wiadomości.

Niemiecka tenisistka Eva Lys również zwróciła się do WTA za pośrednictwem Instagrama z pytaniem, kiedy zostaną podjęte działania. Według lipcowego raportu w 2025 roku tenisistki otrzymały w mediach społecznościowych ponad 12 tysięcy obraźliwych wpisów i wiadomości.

Związek z zakładami

WTA uważa, że istnieją wyraźne dowody na związek między zakładami a częścią najpoważniejszych przypadków nękania. Wraz z innymi organizacjami tenisowymi stowarzyszenie uruchomiło w 2023 roku usługę monitorowania internetu. Umożliwia ona identyfikowanie sprawców, prowadzenie wobec nich dochodzeń oraz, w poważnych przypadkach, zgłaszanie ich do ścigania. Obraźliwe komentarze mogą także być oznaczane do usunięcia na odpowiednich platformach.

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