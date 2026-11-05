В Гонконге Женская теннисная ассоциация заявила, что защита теннисисток от онлайн-угроз и оскорблений является одним из ее ключевых приоритетов. Заявление прозвучало на фоне оскорбительных сообщений, которые получили американка София Кенин, а также британские теннисистки Кэти Бултер и Джоди Баррейдж. Об этом сообщает The Japan Times.

Оскорбления после матчей

Кенин проиграла в трех сетах британской теннисистке Мике Стоясавлевич на турнире Hong Kong Open. Через несколько минут после матча на ее странице в Instagram начали появляться оскорбительные и нецензурные комментарии о внешности спортсменки и ее родителях.

Бултер в тот же день уступила американке Клэр Лю в Гонконге. Оскорбительные сообщения начали поступать на ее страницу в Instagram еще до окончания матча. Ранее теннисистка рассказывала BBC о масштабах онлайн-ненависти, в том числе об угрозах смерти, направленных против нее и других игроков.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поддержка Баррейдж

Баррейдж выбыла в первом круге турнира Chennai Open в Индии и впоследствии опубликовала в Instagram сообщения, полученные после поражения. Среди них были угрозы смерти. WTA сообщила, что предоставила теннисистке дополнительную поддержку, в том числе непосредственно в Ченнаи. Также продолжаются меры по установлению лиц, ответственных за эти сообщения.

Немецкая теннисистка Ева Лис также обратилась к WTA через Instagram с вопросом, когда будут приняты меры. Согласно июльскому отчету, в 2025 году теннисистки получили более 12 тысяч оскорбительных публикаций и сообщений в социальных сетях.

Связь со ставками

В WTA считают, что существуют четкие доказательства связи между ставками и частью наиболее серьезных случаев травли. Вместе с другими теннисными организациями ассоциация в 2023 году создала сервис онлайн-мониторинга. Он позволяет выявлять нарушителей, проводить в отношении них расследования и в серьезных случаях сообщать о них для преследования. Оскорбительные комментарии также могут помечаться для удаления на соответствующих платформах.

Читай нас в