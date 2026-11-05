科莫在欧冠9比1大胜朗斯 — Interia Sport

在法国，朗斯在一场欧冠比赛中以1比9不敌意大利球队科莫。主队的波兰边锋米哈乌·斯科拉希首发出场，但在中场休息后立即被换下，当时他的球队已经以0比3落后。

科莫攻入九球

据Interia Sport报道，由塞斯克·法布雷加斯执教的科莫方面，阿纳斯塔西奥斯·杜维卡斯、尼科·帕斯、卢卡斯·达·库尼亚、马克·奥利弗·肯普夫、马蒂亚·利贝拉利、马丁·巴图里纳以及18岁的马泰奥·帕帕乔利取得进球。朗斯唯一的进球由鲁本·阿吉拉尔打入。

在此前两场比赛中，斯科拉希总共只在场上踢了五分钟。在对阵科莫的比赛中，这名波兰球员在右路活动。

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法国媒体评分

Foot Mercato给斯科拉希打了2分，指出了他的站位失误以及他在对手第二粒进球过程中的表现。Maxifoot同样给这名波兰球员的表现打了2分：该媒体指出，他在第一粒进球时回防过慢，并在第二粒进球过程中漏掉了瓦莱。

Goal.com给斯科拉希的表现打了5分，并指出他在中场休息前犯过一次错误，未能跟上瓦莱。Homme du Match给这名球员打了3分，并称他的表现疲软且缺乏存在感。

这场比赛后，朗斯积3分，排名积分榜第33位。在联赛阶段，该队还将对阵RB莱比锡、博德闪耀、曼彻斯特城和利物浦。

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