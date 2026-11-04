Манчестер Юнайтед відігрався з 0:2 і переміг Рому 3:2 — The Guardian

«Манчестер Юнайтед» у Манчестері, Великій Британії, переміг італійську «Рому» з рахунком 3:2 у матчі Ліги чемпіонів, відігравшись після двох пропущених м’ячів у першому таймі. Вирішальним став дубль Матеуса Куньї: він зрівняв рахунок на 83-й хвилині та забив переможний м’яч на 86-й. Як повідомляє The Guardian, на 90-й хвилині Кунья отримав другу жовту картку за підкат проти Леонардо Балерді.

Перевага Роми в першому таймі

Гості відкрили рахунок на 11-й хвилині: Матіас Соуле скористався передачею Родріго Мори та переграв Сенне Ламменса. На 17-й хвилині «Рома» отримала пенальті після того, як м’яч влучив у руку Айдена Хевена. Одинадцятиметровий реалізував Доніелл Мален.

У першому таймі римляни мали ще кілька нагод збільшити перевагу: до гола були близькі Мора, Мален і Соуле. «Юнайтед» важко діяв у захисті та мало створював біля воріт Девіса Васкеса.

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Камббек після перерви

На початку другого тайму Карлос Балеба залишив поле через травму задньої поверхні стегна. Згодом господарі скоротили відставання: Джанлука Манчіні сфолив на Куньї у штрафному майданчику, а Бруну Фернандеш забив пенальті з другої спроби. Перший удар португальця відбив Васкес, однак арбітр Хесус Хіль Мансано призначив повторне виконання через порушення під час виконання пенальті.

Після цього «Манчестер Юнайтед» посилив тиск. Браян Мбемо після пасу Куньї влучив у дві стійки, Гаррі Магуайр був близький до гола, а удар головою Діогу Далота винесли з лінії воріт. На 83-й хвилині Кунья скористався помилкою Балерді та зрівняв рахунок, а за три хвилини забив після передачі Ші Лейсі.

Перед матчем на трибунах «Олд Траффорд» відбувалися протести проти власників клубу Глейзерів: уболівальники скандували проти керівництва, на трибунах були зелено-золоті кульки, а на поле кидали тенісні м’ячі. За статистикою матчу, «Юнайтед» володів м’ячем 55% часу та завдав чотирьох ударів у площину воріт проти трьох у «Роми».

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