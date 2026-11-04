Реал вирвав перемогу над АЕКом у компенсований час завдяки Вальверде — Interia Sport

У столиці Греції Афінах Реал Мадрид обіграв АЕК з рахунком 3:2 у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів 4 листопада 2026 року. Вирішальний гол у компенсований час забив Федеріко Вальверде, який вийшов на заміну. Мадридський клуб здобув сьому поспіль перемогу та зберіг стовідсотковий результат у поточному розіграші турніру, повідомляє Interia Sport.

АЕК двічі виходив уперед

Господарі відкрили рахунок на 12-й хвилині: Абубакарі Коїта прорвався до штрафного майданчика та влучив у ближній кут воріт Тібо Куртуа. Реал відповів на 32-й хвилині, коли Джуд Беллінгем зрівняв рахунок ударом п’ятою. До цього ще один гол англійця не зарахували через офсайд.

Після перерви мадридці більше володіли м’ячем і переважали за кількістю ударів, однак АЕК знову вийшов уперед на 75-й хвилині. Ставрос Піліос завершив контратаку після передачі Коїти та пробив Куртуа між ногами.

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Відповідь Реала та гол у компенсований час

Перевага афінян тривала менш як три хвилини. Дензел Думфріс віддав передачу до воротарського майданчика, а Кіліан Мбаппе з близької відстані зрівняв рахунок. Наприкінці основного часу француз влучив у поперечину.

У компенсований час Вальверде завдав дальнього удару, який став переможним для Реала. Матч АЕК завершував у меншості після вилучення Коїти. За статистикою зустрічі, Реал мав 66% володіння м’ячем і завдав 24 ударів проти дев’яти у суперника.

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