2026年11月4日，在希腊首都雅典进行的欧冠联赛第四轮比赛中，皇家马德里以3比2击败雅典AEK。替补登场的费德里科·巴尔韦德在补时阶段打入制胜球。马德里俱乐部取得七连胜，并在本届赛事中保持全胜战绩，Interia Sport报道。

雅典AEK两度取得领先

主队在第12分钟首开纪录：阿布巴卡里·科伊塔突入禁区，射门命中蒂博·库尔图瓦球门的近角。皇马在第32分钟作出回应，裘德·贝林厄姆用脚后跟射门扳平比分。在此之前，这名英格兰球员的另一粒进球因越位被判无效。

中场休息后，马德里队拥有更多控球时间和更多射门机会，但雅典AEK在第75分钟再次取得领先。斯塔夫罗斯·皮利奥斯接科伊塔传球完成反击，并将球从库尔图瓦两腿之间打入球门。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

皇马的回应与补时进球

雅典队的领先优势持续不到三分钟。登泽尔·邓弗里斯将球传到小禁区，基利安·姆巴佩近距离破门扳平比分。常规时间末段，这名法国球员击中横梁。

补时阶段，巴尔韦德远射破门，为皇马打入制胜球。科伊塔被罚下后，雅典AEK以少一人结束比赛。根据比赛统计，皇马控球率为66%，射门24次，对手则为9次。

关注我们在