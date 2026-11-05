挪威维京队在斯塔万格举行的欧冠联赛第四轮比赛中，以4比1击败了来自巴库的阿塞拜疆萨巴赫队。主队取得了本赛季该项赛事的首场胜利，Interia Sport报道。

萨巴赫率先破门

客队在第11分钟便首开纪录：帕特里克·奥尔费·姆比纳在一次反击中破门，这次反击始于萨巴赫球门前的一次角球。对于这名加蓬前锋而言，这是他在欧冠联赛中的首粒进球。

维京队在第27分钟扳平比分。埃里克·博特海姆接左路传中凌空破门。中场休息前，波兰球员蒂莫泰乌什·普哈奇为萨巴赫表现活跃：他向史蒂夫·索尔韦传中，并完成了一次射门，球队随后获得角球。

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下半场打进三球

第69分钟，维京队取得领先。阿基姆·泽达德卡在己方禁区内手球，兹拉特科·特里皮奇在门将扑救后补射罚进点球。第77分钟，萨巴赫少一人作战：阿登·麦卡锡起初领到黄牌，但在视频回看后，裁判将他罚下。

比赛末段，主队又打进两球。亨里克·法尔谢内尔在第81分钟破门，博特海姆则在补时阶段完成梅开二度。失利后，萨巴赫以四轮积3分跌至积分榜第31位。

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